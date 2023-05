Auto belandt na ongeval in de sloot in Bunschoten

indebuurt.nl Op ontdek­kings­tocht in eigen stad: dit wil je doen tijdens een dagje Amersfoort

De zon schijnt, de terrassen zijn uitgestald en de bomen in Amersfoort kleuren langzaamaan groen. Kortom: het is de perfecte tijd voor een dagje weg. Ga jij op stedentrip naar Amersfoort of ken je iemand die hier op bezoek komt? Dan is het goed om te weten wat er te doen is.