Brand bij enorm fabriekspand in Bunschoten: veel rook, maar geen gewonden

Forum voor Democratie deed in Nijkerk niet mee aan verkiezin­gen, maar zit nu wél in gemeente­raad

Het Nijkerkse raadslid Cathy van Manen (35) is overgestapt van De Lokale Partij naar Forum voor Democratie (FvD). De partij is overvallen door haar plotselinge vertrek. FvD, dat in Nijkerk niet meedeed aan de raadsverkiezingen, is nu in één klap wel vertegenwoordigd in de Nijkerkse gemeenteraad.