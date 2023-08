Dat is wel een hele bijzondere supermarktklant: hond wandelt Albert Heijn in Bunschoten binnen

Zoveel statushou­ders moet de regio nog dit jaar huisvesten (en dat lijkt onmogelijk)

Alles bij elkaar moeten de gemeenten in de regio Amersfoort in de tweede helft van dit jaar 664 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderbrengen. Daar zullen ze een hele kluif aan hebben, want door een tekort aan woonruimte lukte het ook in de eerste helft van 2023 nauwelijks om de doelstellingen te halen. Hoe komt dat, en wat is het gevolg?