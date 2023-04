Duizenden supporters in het kleine Spakenburg: zo leiden club, politie en gemeente alles in goede banen

indebuurt.nl Toen in Amersfoort: toen er nog treinen werden gebouwd in de Rijtuigen­loods

Veel Amersfoorters kennen het nu als de plek waar je je coronavaccinatie haalde, of waar je nu een Kleibiertje kunt halen en in de virtuele wereld kunt ontsnappen. Maar vroeger werkten veel Soesterkwartierders hier om treinen te bouwen. We duiken in de geschiedenis van de Rijtuigenloods in Amersfoort. Kijk mee: