Frans messenmuseum koopt ‘bottermes’ van Spakenburgse messenmaker

Spakenburg viert 100-jarig jubileum van visafslag met gloednieu­we ‘botterkoek’ en bezoek van ‘Burgemelis’

Loeide vroeger de sirene van de visafslag, klonken kleppende klompen op klinkers. Vissers haastten zich vol verwachting naar de kop van de haven. Tijdens de jaarlijkse Visserijdag in Spakenburg, is het er weer even net zo druk als pak ‘m beet 80 jaar geleden. Want de 100-jarige visafslag staat centraal en er is nog veel meer te beleven.