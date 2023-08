Hilterman laat zich direct gelden bij Eemdijk, dat sterke rentree beleeft in de derde divisie

De rentree van Eemdijk in de derde divisie bleek tegen Staphorst een succesvolle (2-1). In een formidabele eerste helft liet de formatie van trainer Willem Romp zien waar het toe in staat is. Met Jordy Hilterman als spil in het groene collectief.