Met video Luca (10) heeft een droom en zoekt daarom 200 kubussen: ‘Zelf kopen is te duur’

Luca Vastenburg (10) heeft één grote liefde: de Rubiks kubus. Dat is ook te zien in zijn slaapkamer, waar tientallen kleurrijke exemplaren de ruimte sieren. Toch zijn het er bij lange na niet genoeg om zijn droom waar te maken. ,,Ik hoop dat mensen me kunnen helpen.”