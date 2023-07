Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Bunschoten vandaag

Vier stadsderby’s in de derde klasse C: ‘Een superleuke poule en gewoon lekker regionaal’

In het nieuwe seizoen voor amateurvoetballers in de eerste klasse en lager is het smullen geblazen. De meeste poules staan bol van de derby’s, met als uitschieter de derde klasse C op zaterdag (West 1). Vier ploegen uit Amersfoort treffen elkaar. SO Soest en Hooglanderveen moeten wat verder reizen: naar Rotterdam.