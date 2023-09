Ondanks waarschu­wing van de burgemees­ter van Amersfoort gaat drugsdea­ler opnieuw de fout in

De kans is aanwezig dat burgemeester Lucas Bolsius de woning sluit van een 22-jarige drugsdealer uit Amersfoort. De verdachte ging al meerdere keren in de fout, en dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw.