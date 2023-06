In Bunschoten zwaarbewolkt vanochtend

‘Nee’ tegen speedpede­lec op fietspad maar wel lof voor Tyas

Speedpedelecs op fietspaden. Het mag dan voor de snelle fietsers veiliger zijn of aanvoelen, veel ‘gewone’ gebruikers van de fietspaden zien de komst de snelste fietsers niet zitten. En niet iedereen in Amersfoort is tegen de plannen voor betaald parkeren in de stad. Er is zelfs lof voor de verguisde wethouder Tyas Bijholt.