In z'n achteruit door centrum van Bunschoten: rit met hindernissen voor ambulance na spoedmelding

Zo ziet het tankstati­on van de toekomst eruit (en de eerste gaat open in Amersfoort)

Géén vervuilende benzine of diesel meer. In Amersfoort was woensdag de officiële opening van het eerste 100 procent emissieloze tankstation in Nederland van Fountain Fuel. Je kunt hier vanaf halverwege juni waterstof tanken, maar ook elektrisch (snel)laden. Staatssecretaris Vivianne Heijnen én grote automerken zoals BMW en Opel zijn enthousiast.