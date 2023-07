Kilometerheffing voor gemiddelde autobestuurder in Bunschoten komt uit op 652 euro

Ondanks je rolstoel de speeltuin in? In Bunschoten kan het binnenkort

Een groot grasveld vol speeltoestellen: voor de meeste kinderen is dat het paradijs op aarde. Maar voor kinderen met een beperking is dat anders. Zij kunnen lang niet van alle speeltoestellen gebruikmaken. Soms tot grote frustratie van henzelf en hun ouders. „Mijn kinderen hun gang laten gaan in de speeltuin is er niet bij. Er moet altijd iemand bij zijn om ze een handje te helpen.”