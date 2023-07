Man wil in Bunschoten uit handen van politie blijven en klimt op dak: ‘We zijn daar groots aanwezig’

De politie is sinds zondagmiddag met veel eenheden in Bunschoten aanwezig omdat een man op een dak is geklommen. De persoon liep eerst op straat, maar is toen gevlucht over schuurdaken en vervolgens op het dak van een woning geklommen.