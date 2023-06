Meisje valt van paard in Bunschoten en raakt gewond

‘Grote zorgen’ over nieuwe aanvlieg­rou­te Schiphol, provincie en gemeenten trekken aan bel bij minister

De provincie Utrecht en een aantal Utrechtse gemeenten uiten in een brief aan minister Mark Harbers hun ‘grote zorgen’ over de vierde aanvliegroute naar Schiphol. Die nieuwe route gaat mogelijk over Utrecht en zou volgens de provincie en gemeenten overlast veroorzaken voor bewoners en natuur.