Koppel in Baarn brengt geboorte zoontje op een wel hele bijzondere manier: ‘Zijn geen normale mensen’

Voorbijgangers zien een wel heel opvallende boodschap op de zijkant van woonschip de ‘Seevalk’ van de familie Dorresteijn in Baarn. Het schip aan de Eem is blauw en draagt de tekst ‘Hoera een jongen!!!’. Vader Willem vindt het geweldig: ,,We wilden iets anders dan een paar slingers of een opblaaspop.’’