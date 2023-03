Run op kaarten voor de halve bekerfinale van Spakenburg; nog maar 650 plekken te vergeven

Alle stinkende bestelbus­sen verdwijnen: bezorging in binnenstad van Amersfoort gaat op z'n kop

Naar diesel of benzine stinkende vrachtwagens en bestelbussen in de Amersfoortse binnenstad? Dat is straks verleden tijd. Vanaf 1 januari 2025 wordt de binnenstad een zero-emissiezone. Winkels en horecabedrijven moeten dan op ‘een schone manier’ worden bevoorraad. Maar welke haken en ogen kleven daaraan? En welke kansen zijn er?