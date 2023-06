Vandaag kans op bewolkte dag in Bunschoten

CELSTRAFFEN Amersfoort­se krijgt vier uur (!) lang doek over hoofd bij gijzeling: 10.000 euro gepind met haar bankpas

Twee mannen uit Hilversum moeten jarenlang de gevangenis in voor gijzeling én beroving van een oudere vrouw in Amersfoort. Terwijl het slachtoffer ruim vier uur met een doek op haar hoofd in haar woning werd vastgehouden, plunderden zij haar rekening.