Vondelstraat in Bunschoten voor tweede keer in korte tijd zonder water vanwege gesprongen leiding

Vijf maanden jeugddeten­tie voor jongen (16) die mes trok bij vechtpar­tij op Taalschool

Amin K., die in december betrokken was bij een steekincident op Taalschool het Element in Amersfoort, is vrijdag veroordeeld tot vijf maanden jeugddetentie. In ieder geval één leerling van de school raakte door de steekpartij aan zijn arm gewond.