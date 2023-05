Voor de negende keer in één maand waterlekkage in Bunschoten

75 jaar Ook over 75 jaar is het dierenpark er nog, denkt de directeur: ‘Vegahapjes en bezoekers met een VR-bril ’

Hoe DierenPark Amersfoort er in 2100 uitziet? Directeur Astrid Wassenaar zou het niet durven zeggen, want tien jaar vooruitkijken is al lastig. Wat op korte termijn te gebeuren staat: de opening van een voederkeuken en een nieuw verblijf voor de chimpansees. ,,Natuureducatie en beleving gaan steeds meer hand in hand.”