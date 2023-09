Waterschade in appartementencomplex in Bunschoten door gebroken hoofdleiding

Hoera! Sinter­klaas komt weer per boot de Eemhaven binnen (maar misschien wel voor het aller­laatst...)

Ja, hij kómt! De kinderen van Amersfoort kunnen er dit jaar tóch weer op rekenen dat Sinterklaas per boot de Eemhaven binnenvaart op zaterdag 18 november. Even was het spannend, maar de organisatie heeft nu van de gemeente en nieuwe sponsors de verzekering gekregen dat het financiële tekort van zo’n 10.000 euro wordt bijgepast. Voor dit jaar dan...