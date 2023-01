220.000 gevaarlijke kruidenpotjes kwamen via de Betuwe toch grotendeels op de markt

Politie trekt boetekleed aan: Instagram-post over melding huiselijk geweld had niet zo gemoeten

De politie Oost-Nederland trekt het boetekleed aan over een Instagrampost op het account van de teams in Culemborg en Buren. Daarin wordt gewag gemaakt van een minderjarige, autistische jongen die melding maakte van huiselijk geweld; bij aankomst bleek hij het echter niet eens te zijn met het avondeten dat zijn moeder had gemaakt. ,,Voor het plaatsen van de post had er contact gezocht moeten worden met de ouders en de jongen zelf", klinkt het nu.

19 januari