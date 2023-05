Buren maakt zich zorgen over vliegroutes Schiphol, ook vrees voor gevolgen luchthaven Lelystad

Nieuwbouw in krimpdorp Kerk-Avezaath levert Buren nu geld op

Er wordt de komende twee jaar gebouwd aan 55 nieuwe huizen in de nieuwe uitbreidingswijk Teisterbant in Kerk-Avezaath. En dat is goed nieuws voor de woningzoekenden, de dorpsgemeenschap én de gemeentekas van Buren.