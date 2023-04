Buren stemt in met de komst van windmolens, maar wel de allerkleinste

met video Balen van een mislukt project? Nee, in dit museum moet je dat juist vieren: ‘We hebben allemaal wel wat’

Iedereen faalt in het leven en daar hoeven we ons niet voor te schamen. Die boodschap willen studenten in Nijmegen de komende maand uitdragen in cultuurhuis De Lindenberg. Ze bedachten een tentoonstelling waarin je eigen mislukte projecten centraal staan.