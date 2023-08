Buren telt 2488 bestelauto's, jaarlijks gaat het twintig keer mis

indebuurt.nl Winkel in de Zieker­straat wordt verbouwd en gaat na 50 jaar verder onder nieuwe naam

Van netpanty’s tot steunkousen en van corrigerend ondergoed tot Happy Socks: bij Snoek in de Ziekerstraat kon je vijftig jaar lang terecht voor alles op het gebied van been- en ondermode. Nu is die naam van de gevel en wordt de winkel verbouwd.