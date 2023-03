Check, nog eens check en omrijden: de Prinses Marijkesluisbrug wordt deze week geïnspecteerd

Geen ‘de brug stond open’, maar wel ‘de weg was dicht’: wie de Prinses Marijkesluisbrug bij het Burense Rijswijk over wil, kan deze week weleens voor een verrassing komen te staan. Dinsdag begon namelijk een inspectie van de brug en die is donderdag klaar. En dat betekent overdag - zolang er wordt gewerkt - omrijden voor al het gemotoriseerde verkeer.