Dauwtrappers houden te voet rond Buren tradities in ere: ‘Zeven uur is voor ons vroeg genoeg’

Drugs open en bloot door woning in Tiel: vrouw zou zich hebben laten meeslepen door partner

Ze waren verliefd en wilden graag weleens wat privacy. Die werd gevonden in een woning in Tiel. Ze verbleven daar regelmatig, maar huur werd niet betaald. In plaats daarvan werden er pakketjes met drugs afgeleverd als er iemand aan de deur kwam. Toen de politie op 6 december 2022 een kijkje kwam nemen, lagen de drugs open en bloot door de hele woning.