De kleinst denkbare windmolens zijn welkom, maar er is een kans op hoger

De kleinst denkbare windmolens zijn welkom, tot een maximum van twintig, in het buitengebied van Buren. Met een tiphoogte van maximaal 25 meter zijn ze 10 meter lager dan de historische molen Prins van Oranje in Buren en even laag als de molen Op Hoop van Beter in Ingen. Maar er is een kans dat het straks veel hoger mag worden.