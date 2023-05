Dorpshuis Zoelen klaar voor herstart

Zwerfafval en gedumpt vuil komen Tiel de neus uit, maar dé oplossing is lastig

De steeds grotere hoeveelheid zwerfafval op straat en gedumpt vuil naast de ondergrondse afvalcontainers is steeds meer Tielenaren een doorn in het oog. Maar dé oplossing ligt ook niet voor het oprapen. Daarom is er nu een discussie opgestart waar mensen uit de hele samenleving nadenken over de opties. Van afvalbakken met vol-sensor tot cameratoezicht bij containers.