Dronken chauffeurs maken (bijna) brokken op de weg en zijn rijbewijs kwijt

met video Politie gaat uit van opzet bij explosie Tielse meubelzaak, gevel beschadigd

De politie gaat ervan uit dat explosie bij de pui van een Tielse meubelzaak met opzet is veroorzaakt. In de nacht van dinsdag op woensdag was een harde knal te horen. ,,Wat er tot ontploffing is gebracht wordt onderzocht", zegt een politiewoordvoerder.