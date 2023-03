Fenomeen Henny werd begraven in zijn biljartoutfit: ‘Met een keu en een paar ballen, je weet maar nooit’

In Herinnering (1950 - 2023)Wie iets wilde weten over de historie van Buren, was bij Henny de Heus aan het goede adres. Maar ook over biljarten kon hij je alles vertellen.