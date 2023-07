Slingeren­de fietsen, junks en troep op straat: onderne­mers en bewoners willen eind aan verloede­ring

Junks in portieken, troep, rondslingerende fietsen: bewoners en ondernemers in de Van Welderenstraat en Tweede Walstraat in het centrum van Nijmegen zijn de verloedering zat. ,,De straat verpaupert.”