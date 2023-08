Pubquiz in de dierentuin; opbrengst bestemd voor leuke dag voor kinderen die het moeilijk hebben

Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg in Rhenen is op donderdag 31 augustus het toneel voor een heuse pubquiz. Geheel toevallig is deze locatie niet, want de opbrengst van de Benefiet Pubquiz, zoals het evenement voluit heet, gaat naar Stichting Fonkel en die heeft in de dierentuin haar Fonkelhuis.