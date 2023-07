Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Buren vandaag

Liefheb­bers kunnen de wagens van het Fruitcorso al bekijken: ‘Trots dat ik bewoner van dit fruitge­bied ben’

Liefhebbers van het Fruitcorso kunnen in Tiel al een voorproefje krijgen van de jaarlijkse tocht. In een winkelpand aan de Waterstraat zijn schaalmodellen te bekijken van de deelnemende voertuigen. ,,Voor mij is dit echt kunst.”