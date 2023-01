Gitarist Smiling Horse in de bres voor Oekraïense Katja: ‘Heb nog zeker duizend kopieën van een album liggen’

kunst in rivierenland De Gelderlander belicht wekelijks het kunstenlandschap van Rivierenland. Dit keer gitarist en songwriter Hans ‘Smiling Horse’ Vleugel uit Lienden over zijn spontane benefietactie, waarmee hij zijn uit de Oekraïne gevluchte vriendin Katja wil steunen.

Gitaarspelen doet Hans Vleugel al vanaf zijn elfde. De nu 64-jarige musicus uit Lienden, alias Smiling Horse, heeft inmiddels vijftien cd-albums en meerdere cd-singles uitgebracht. ,,Dat zijn bij elkaar ongeveer 250 songs met zelfgeschreven muziek én teksten.”

Wel maken, niet optreden

Bijzonder is dat Vleugel nagenoeg nooit optreedt: liedjes schrijven, opnemen en uitbrengen, vindt hij voldoende. Bijzonder is ook zijn spontane benefietactie, die hij medio januari dit jaar ‘midden in de nacht’ bedacht.

Vleugel: ,,Ik heb een heel goede Oekraïense vriendin: Katja. Ik ken haar al sinds 2007 en zij voelt voor mij als een dochter. Verleden jaar heb ik Katja geholpen om uit een Oekraïense stad te vluchten waar op dat moment hevig werd gevochten. Vanuit een schuilkelder onderhield ze met haar laptop contact met mij en na veel over en weer geschrijf kon ze nét op tijd met haar twee bijna volwassen kinderen haar land verlaten.”

Geld voor voedsel en humanitaire hulp

Katja verblijft sindsdien in Engeland. ,,Eerder deze maand werd ik door haar benaderd over een crowdfunding. Ze wil geld inzamelen voor voedsel en humanitaire hulp om achtergebleven vrienden en kennissen te steunen. En ze vroeg wederom mijn hulp: of ik ook ‘iets’ wilde doen.”

Hij ‘kon er die nacht niet van slapen’. ,,Katja doet zelf al heel veel om inkomsten te genereren. Zo schminkt ze kinderen op festivals en bakt ze samen met haar dochter taarten in opdracht. Wat kon ik doen?”

Quote Ze wil namelijk 2000 euro inzamelen. En het liefst voor 24 februari; die dag is het namelijk precies een jaar geleden dat de oorlog in haar land begon. Hans Vleugel

‘Nog duizend kopieën liggen’

Plots kreeg Vleugel een ingeving: ,,Ik bedacht me dat ik nog zeker duizend kopieën van mijn in 2008 uitgebrachte album My favorite secret album had liggen. Wat nou als ik deze cd voor het goede doel aan Katja zou doneren?”

Vleugel heeft berekend dat als hij tweehonderd cd’s voor 10 euro per stuk weet te verkopen ‘Katja haar doel al heeft bereikt’. ,,Ze wil namelijk 2000 euro inzamelen. En het liefst voor 24 februari; die dag is het namelijk precies een jaar geleden dat de oorlog in haar land begon.”

De cd is verkrijgbaar via hans_vleugel@hotmail.com en bij onder meer 2Switch Tiel en tankstation De Haas in Lienden.

Volledig scherm De onder meer dankzij Hans Vleugel uit de Oekraïne gevluchte Katja en haar kinderen. © Eigen foto

