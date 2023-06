Helder in Buren vanochtend

Omstreden megastal voor varkens ‘mag nooit herbouwd worden’: actiegroep zamelt in paar weken 23.000 handteke­nin­gen in

In een paar weken tijd heeft actiegroep Animal Rights 23.041 handtekeningen verzameld tegen een eventuele herbouw van megastal Knorhof in de gemeente Buren. De petitie is dinsdag overhandigd aan een aantal Tweede Kamerfracties in Den Haag.