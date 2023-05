Het weer wordt warmer in Buren

Column Jerry staat achter verbod op verpak­kings­plas­tic, maar híervoor moet volgens hem een uitzonde­ring komen

Toen het Japanse ‘food and design’-restaurant bij ons om de hoek nog gewoon een oud-Hollandsche snackbar was die, zoals dat hoort bij oud-Hollandsche snackbars, gerund werd door een allervriendelijkst Chinees echtpaar, zag je op zondagavond nog wel eens een buur meisje of -jongetje met een pan binnenkomen. Die pan moest worden gevuld met patat (patát ja, van frites had nog nooit iemand gehoord) en verving daarmee de gezinszak.