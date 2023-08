Hoeveelheid grote zonneparken in Gelderland opgelopen tot twaalf

Inwoners mogen na zomer meepraten over nieuw gemeente­huis van Buren

Het veelbesproken Burense gemeentehuis in Maurik, in de volksmond beter bekend als gemeentekasteel, wordt in 2026 omgebouwd tot een complex met 75 sociale huurappartementen. Op hetzelfde terrein is dan een nieuw compact gemeentehuis gebouwd, waarover de inwoners na deze zomer mogen meepraten.