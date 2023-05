In Buren helder weer vanochtend

Fietser (20) aangereden door lijnbus op berucht verkeers­plein Nijmegen: slachtof­fer naar ziekenhuis vervoerd

Een 20-jarige fietsster uit Nijmegen is dinsdagmiddag aangereden door een lijnbus op het Stationsplein in Nijmegen. Het slachtoffer is vervolgens gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend.