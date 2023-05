Kansen voor doorstart dorpshuis in Zoelen, inwoners willen Oude School nieuw leven inblazen

Man (22) uit Kesteren heeft al een strafblad van 19 pagina’s, maar wil crimineel verleden nu achter zich laten

Een 22-jarige man uit Kesteren wil zijn leven beteren maar heeft nog een lange weg te gaan. Vorige week werd hij door het Gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke PIJ, (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen), en dinsdag eiste het OM voor twee mishandelingen en een diefstal twee maanden jeugddetentie plus de negentig dagen jeugddetentie die nog op de lat staan.