Liendense woning drie maanden op slot na vondst hennepkwekerij

In deze gemeente staan nu bijna acht keer meer huizen te koop: ‘Excessen in de hand gewerkt’

De woningmarkt is in Wijk bij Duurstede in rustiger vaarwater gekomen. ,,Sinds september is de markt volledig omgeslagen: van een krankzinnige naar een fatsoenlijke markt’’, zegt makelaar Robbert May van Winvest.

26 december