Marinapark Maurik krijgt geen uitstel van rechter: chalets moeten voor 15 februari weg zijn

Nog geen schop in de grond om verborgen na­zi-schat, ondanks 'gouden tip' van Hengeloër Bert

Er gaat voorlopig nog geen schop in de grond in Ommeren, op de locatie die speurneus Bert Verheul (55) deze week aanwees als dé gouden tip voor een verborgen nazi-schat. Een woordvoerder van de gemeente zegt tijd nodig te hebben voor eigen onderzoek. „Er is hier meer te doen.”

1 februari