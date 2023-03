Medische webshop van Mark Stam blijkt schot in de roos

Met Video Valkhof Museum in voormalige bank: hier zijn de archeologi­sche schatten veilig

Waar kun je veiliger je museumschatten uitstallen dan in een voormalige bank? Het Valkhof Museum zit de komende jaren aan het Keizer Karelplein in Nijmegen, in de oude ABN-Amro. ,,Een droomlocatie. Er zijn weinig panden zó geschikt.”