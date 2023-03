Niet alleen schade aan auto’s, automobilist rijdt ook lantaarnpaal uit de grond

Wat een surprise: onbekende filmbeel­den van de bouw van de Waalbrug ontdekt

De Nijmeegse universiteit veranderde van rooms bolwerk via actiecentrum tot het instituut wat het nu is. In een nieuw programma vol korte historische films van de stichting Nijmegen Blijft in Beeld wordt duidelijk hoe de Radboud Universiteit, die dit jaar een eeuw bestaat, zich ontwikkelde.