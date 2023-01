Of de nazischat nog bij het hoofdkantoor van generaal Blaskovitz in Ommeren ligt, is hoogst twijfelachtig

Stroomru­zie: Liander weigert dikkere kabel aan Kesterens veevoeder­be­drijf Van Tuijl

Liander is vooralsnog niet van plan veevoederbedrijf Van Tuijl in Kesteren van een zwaardere stroomkabel te voorzien. De netwerkbeheerder gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Liander is bang dat het op veel plekken in Nederland zware, dure kabels moet aanleggen.

27 december