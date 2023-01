Pontveren over de Rijn tussen Buren en Rhenen overleven lege kas van het Verenfonds wel

wonen in foodvalley Duizenden woningen erbij in Kernhem, bij station Veenendaal-De Klomp en tussen Ede en Wageningen

Kernhem Noord in Ede, de strook tussen Ede en Wageningen en de omgeving van station Veenendaal-De Klomp. Dit zijn de drie grote locaties in de zuidelijke Foodvalley-gemeenten die in beeld zijn voor woningbouw.

30 december