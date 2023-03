Provinciale Statenverkiezingen: dit is hoeveel mensen in de gemeente Buren mogen stemmen

MET VIDEO Ongeloof om dood jonge, neergesto­ken vrouw: ‘Hoe moet haar kindje verder zonder moeder?’

Ze is die lieve, vrolijke buurvrouw, die gelukkig lijkt te zijn met haar baby’tje. Tot er een abrupt eind komt aan haar leven. Een jonge moeder, rond de 20 jaar, is zondagmiddag in haar eigen huis in Nijmegen doodgestoken.