Provincie en gemeente zetten eigenaar De Knorhof de voet dwars, maar die pikt het niet: ‘Dan zijn wij ons bedrijf definitief kwijt’

In een varkensstal bij het Erichem (Gelderland) zijn vandaag 20.000 varkens omgekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Het gaat waarschijnlijk om alle varkens. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Volgens dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zijn er in Nederland niet eerder zoveel varkens omgekomen bij één brand.