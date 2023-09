Theater­voor­stel­ling in Culemborg: op zoek naar levend erfgoed in Jan van Riebeeck­huis

Museum Jan van Riebeeckhuis in Culemborg is zaterdag, tijdens Openmonumentendag, traditioneel het decor voor theaternetwerk Surpluus. Dit keer is ‘Levend erfgoed’ het thema van een korte voorstelling die vier keer wordt gespeeld.