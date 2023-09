Na Spaans avontuur kiest Nick Romein voor Theole: ‘De trainer zei dat ik al meer Catalaans had gesproken dan de grote Lionel Messi’

Na een Spaans avontuur van elf maanden is Nick Romein terug op Nederlandse bodem. De 25-jarige voetballer uit IJzendoorn neemt onvergetelijke ervaringen mee naar zijn nieuwe club Theole in Tiel. ,,Voor het voorstelrondje leerde ik via Google Translate snel vijf redelijk standaardregels in het Catalaans uit mijn hoofd.”