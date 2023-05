Theater vreest voor voortbestaan nu gemeente Buren overweegt om het gebouw te verkopen

Wel schuldig aan mishande­ling en diefstal maar geen extra straf voor 22-jarige man uit Kesteren die al in inrichting zit

Schuldig aan een poging zware mishandeling, een mishandeling en een diefstal en daarvoor is in principe een straf op zijn plaats. Toch gaat dat niet gebeuren. De rechtbank ziet geen enkel nut van het opleggen van een straf omdat een 22-jarige man uit Kesteren al in een inrichting voor jeugdigen zit.